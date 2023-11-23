Турецкая разведка спасла от "Моссада" палестинского хакера, взломавшего "Железный купол"

В сентябре 2022 года 11 человек задержали в ходе операции по освобождению Омара А. на территории Малайзии, передает NTV

СТАМБУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Национальная разведывательная организация Турции (MIT) спасла хакера из Палестины, который взломал систему ПВО Израиля "Железный купол" и впоследствии был схвачен агентами израильской разведки "Моссад". Об этом сообщил телеканал NTV, отметив, что операция была проведена год назад.

По информации телекомпании, хакеру Омару А. в 2015-2016 годах удалось на время вывести из строя считавшуюся абсолютно защищенной израильскую систему ПВО, после чего радикальная палестинская организация ХАМАС смогла нанести удары по важным объектам Израиля. В 2020 году палестинец прибыл в Турцию из Египта, где на его след вышли агенты "Моссада". Они установили с ним контакт под предлогом деловых переговоров, но он отказался. Агенты планировали схватить Омара и тайно вывезти в Израиль.

Сотрудники MIT, как сообщает NTV, предупредили хакера и попросили его не покидать пределы Турции. Они же загрузили шпионскую программу в мобильный телефон Омара, благодаря чему узнали, что в сентябре 2022 года он планировал 15-дневную поездку в Малайзию. "Моссад" все же похитил Омара в Малайзии, в течение 36 часов его допрашивали. Представители MIT в свою очередь установили контакт с коллегами из Малайзии и провели успешную операцию по спасению хакера. Омар был благополучно доставлен в Турцию, а 11 человек, причастные к его похищению, задержаны.

NTV не уточняет, почему об этой шпионской истории сообщается сейчас. Представители местных СМИ не исключают, что это может быть связано с отношением к ХАМАС турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он называет это движение легитимной политической силой в секторе Газа, а Израиль - "террористическим государством".