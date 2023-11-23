23 ноября, 15:24

Reuters: ЕС и НАТО за шесть лет не смогли создать систему "военного Шенгена" в Европе

Для передвижения войск в регионе по-прежнему остается слишком много ограничений

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО за шесть лет не смогли создать систему так называемого военного Шенгена в Европе, которая установила бы единые нормы перевозки военных грузов во всех странах Европы. Отсутствие реального прогресса в реализации этого проекта констатировал глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк в интервью агентству Reuters.

Такая система позволила бы быстро и без бюрократических проволочек перебрасывать войска и тяжелую технику по территории стран ЕС, главным образом от портов на Атлантическом побережье, куда могу прибывать подкрепления из США и Канады, на восток, к границам России и Белоруссии. НАТО предупреждает свои страны-члены, что слишком много ограничений препятствуют передвижениям войск по странам Европы и это проблема. Она может вызвать серьезные задержки, если возникнет конфликт с Россией, отмечает агентство.

Зольфранк заявил, что хотел бы видеть "военный Шенген" - пространство свободного перемещения военных грузов по Европе, наподобие политической Шенгенской зоны, которая обеспечивает свободное перемещение по большей части Евросоюза. "У нас нет времени. То, что мы не сделаем в мирное время, не удастся исправить в случае кризиса или войны, - цитирует Зольфранка агентство. - Мы должны опережать события. Мы должны подготовить театр военных действий до того, как 5-я статья [Вашингтонского договора, в которой речь идет о коллективной обороне стран НАТО] может быть введена в действие".

Шесть лет усилий

Евросоюз и НАТО занялись созданием системы "военного Шенгена" осенью 2017 года. Инициатива изначально была высказана несколькими прибалтийскими политиками и была активно поддержана тогдашней главой дипломатической службы ЕС Федерикой Могерини. Формирование этой системы стало главной задачей созданной в том же году программы Постоянного структурированного военного партнерства ЕС (PESCO), одним из ключевых элементов которой были проекты по расширению и усилению европейской транспортной инфраструктуры, включая дороги, железные дороги, мосты, туннели, порты и аэропорты, чтобы как можно больше магистралей могли использоваться для перевозки тяжелой и крупногабаритной военной техники.

Параллельно европейские страны начали обсуждение гармонизации своих сильно различающихся норм перевозки военных и прочих опасных грузов, в особенности взрывоопасных предметов, по своей транспортной системе. Все это и должно было привести к созданию "военного Шенгена" - системы, которая в идеале позволяла бы военным конвоям пересекать всю Европу на основании единого разрешения, останавливаясь лишь для заправки и отдыха.

Эта инициатива была активно поддержана НАТО, с началом реализации программы PESCO взаимодействие между НАТО и Евросоюзом значительно активизировалось.

Прогресс в последующие годы был минимальным, и даже создание 8 сентября 2021 года отдельного Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике, которое сейчас возглавляет Зольфранк, не привело к быстрому решению этой проблемы. 

Теги:
БелоруссияКанадаСШАРоссияМогерини, Федерика
© Информационное агентство ТАСС
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