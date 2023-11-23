Минтранс Словакии поддержал восстановление в ЕС разрешений для автоперевозчиков с Украины

По сведениям портала dennikn.sk, ведомство настаивает на прекращении блокады активистами проезда грузовиков через на КПП "Вышне-Немецке" на словацко-украинской границе

БРАТИСЛАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта Словакии поддержало требование автоперевозчиков республики и других стран, граничащих с Украиной, о восстановлении в Евросоюзе системы разрешений для украинских перевозчиков. При этом ведомство, как сообщил новостной портал dennikn.sk, настаивает на прекращении блокады активистами проезда грузовиков через на КПП "Вышне-Немецке" на словацко-украинской границе.

Минтранс Словакии занимает схожую позицию с партнерским ведомством из Венгрии по вопросу восстановления разрешений для украинских автоперевозчиков в ЕС. Между тем, как напомнил портал, сообщество пока исходит из того, что лицензии на въезд и работу на территории его государств-членов не потребуются им до середины 2024 года.

Представители руководства словацкого Минтранса, согласно информации портала, обратились к Союзу автоперевозчиков Словакии с просьбой прекратить мешать движению грузовиков через КПП на границе с Украиной. Профорганизация, как ожидается, примет решение в субботу.

Словацкие автоперевозчики несколько раз с 16 ноября проводили блокаду КПП "Вышне-Немецке". В течение последней недели на словацкой стороне границы с Украиной образовались многокилометровые очереди из грузовиков. Они возникли после начала протестов польских перевозчиков, заблокировавших пункты пропуска автотранспорта на границе Польши с Украиной. Из-за ограничения въезда грузового транспорта с территории Польши на Украину фуры направляются через территорию Словакии.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.