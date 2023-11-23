Правые популисты вновь призвали к досрочным выборам в ФРГ

Они ссылаются на опрос, в котором 66% отвечавших полагали, что Шольц не может справиться с актуальными вызовами

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" полагает, что в ФРГ следует провести досрочные парламентские выборы. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.

Правые ссылаются на опрос общественного мнения, согласно которому 66% респондентов полагают, что канцлер Олаф Шольц не может справиться с актуальными политическими вызовами.

"Последствие может быть лишь одно - отставка и досрочные выборы", - отмечается в сообщении.

Процедура проведения досрочных выборов в Бундестаг прописана в Конституции ФРГ и в теории возможна, но явных предпосылок для нее сейчас в Германии нет. Любой канцлер может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. Если по итогам вотума окажется, что нет, канцлер может попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер - тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить 60 млрд евро на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года. В Минфине пояснили, что данный шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение.