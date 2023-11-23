В Харьковской области депутаты отказались от переименования города Первомайский

Депутаты горсовета не поддержали решение о его переименовании в Добродар

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Депутаты городского совета Первомайского в Харьковской области не поддержали решение о переименовании города в Добродар. Об этом сообщил мэр Первомайска Николай Бакшеев в своем Telegram-канале.

"Оппозиция не захотела снова прислушаться к мнению большинства жителей общины. И провалила название Добродар", - прокомментировал он результат голосования на сессии горсовета.

По словам мэра, оппозиционные депутаты, среди которых были представители блока Кернеса, также не утвердили закупку для библиотек книг на украинском языке, чтобы заменить книги на русском. "Начальник отдела культуры и туризма Ольга Павлова пыталась объяснить, что в библиотеке убрали русскоязычные книги. И теперь нужно закупить книги на украинском. Но потребности в украинской литературе оппозиционные депутаты сочли несущественными. <...> Сессию пришлось приостановить", - проинформировал Бакшеев.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.