И.о. премьера Пакистана высоко оценил вклад посла РФ Ганича в развитие двусторонних связей

Анваар-уль-Хак Какар выразил удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений

ИСЛАМАБАД, 23 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар высоко оценил вклад посла Российской Федерации в исламской республике Данилы Ганича в укрепление двусторонних связей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Секретариата главы правительства Пакистана.

По ее данным, соответствующая оценка была озвучена в ходе прощальной встречи завершающего командировку российского посла и руководителем переходного кабмина Пакистана в Исламабаде. Во время общения Какар подчеркнул, что "Россия является ключевым игроком на региональном и международном уровнях и остается важным партнером для Пакистана".

Он выразил удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений и подтвердил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, взаимосвязанность и энергетика являются ключевыми направлениями двустороннего взаимодействия. Пакистанский лидер также высоко оценил сотрудничество Москвы и Исламабада в рамках международных структур, отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, глава переходного кабмина исламской республики пожелал удачи российскому послу в его будущем назначении, отметив, что тот "навсегда останется другом Пакистана".

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Пакистане Данила Ганич в конце ноября завершает работу в исламской республике. Его преемником, в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 10 ноября 2023 года, назначен Альберт Павлович Хорев.