23 ноября, 21:06

Южная Осетия сообщила о проблемах с ввозом грузов в республику из России

Представитель Федеральной таможенной службы РФ в Цхинвале Алексей Попов пообещал довести вопросы югоосетинской стороны до своего руководства

ЦХИНВАЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о проблемах, возникших на многофункциональном пункте пропуска "Нижний Зарамаг" на российско-югоосетинской границе, где приостановили оформление грузов, ввозимых в республику из РФ. Об этом глава государства сообщил в ходе рабочей встречи с представителем посольства России в Южной Осетии Александром Журовым и представителем Федеральной таможенной службы РФ в Цхинвале Алексеем Поповым.

Как сообщила пресс-служба президента, Гаглоев обозначил проблему, с которой столкнулись югоосетинские предприниматели, и указал на необходимость немедленного реагирования для ее решения. "Накануне появилась информация о приостановлении оформления на МАПП "Нижний Зарамаг" грузов в Южную Осетию. Предприниматели и население республики взволнованы, их можно понять. Важно в кратчайшие сроки решить проблему", - привела слова президента его пресс-служба.

Попов отметил, что вопросы югоосетинской стороны будут доведены до руководства Федеральной таможенной службы России. Совместно с председателем Таможенного комитета Южной Осетии Александром Чочиевым в рамках встречи условлено дополнительно проработать, в том числе "на месте", вопросы таможенного администрирования товаров, ввозимых в Южную Осетию через МАПП "Нижний Зарамаг".

Пресс-секретарь президента Наталья Босикова, также сообщила журналистам, что глава государства взял под личный контроль решение вопроса с оформлением грузов на МАПП "Нижний Зарамаг". "С рабочим визитом в городе Москве находятся председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев и первый заместитель председателя правительства Дзамболат Тадтаев. В ходе визита по поручению президента Южной Осетии состоится встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, на которой также будут обсуждаться вопросы оформления грузов на МАПП "Нижний Зарамаг" и снятия для Южной Осетии вывозной пошлины. Глава государства взял под личный контроль решение вопроса с оформлением грузов на МАПП "Нижний Зарамаг", - сказала Босикова.

Ранее в кабмине Южной Осетии сообщали, что с 1 октября 2023 года в соответствии с постановлением правительства России изменились ставки таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ. Действие постановления распространяется, в том числе на Южную Осетию и Абхазию. Согласно постановлению, ставки таможенных пошлин на отдельные категории товаров, вывозимых из России, выросли до 7%. По данным властей Южной Осетии, мера не коснется широкого спектра жизненно необходимых товаров, но может привести к негативным последствиям, включая снижение покупательской способности населения. В целях недопущения роста цен на товары в Южной Осетии руководством республики проводятся консультации с российскими коллегами и прорабатываются возможные пути решения проблемы. 

Теги:
РоссияЮжная ОсетияГаглоев, Алан Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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