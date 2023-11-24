США добиваются выдачи из Мексики одного из главарей наркокартеля "Синалоа"

Глава американского Минюста Меррик Гарленд уточнил, что Нестор Исидро Перес Салас, в частности, несет ответственность за убийство, похищения и пытки людей

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Американские власти намерены добиваться незамедлительной экстрадиции из Мексики одного из главарей наркокартеля "Синалоа" Нестора Исидро Переса Саласа. Об этом говорится в письменном заявлении министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда, опубликованном в четверг.

Как он отметил, Перес Салас был задержан мексиканскими властями 22 ноября. По словам Гарленда, американская сторона теперь ожидает его "незамедлительной экстрадиции". Глава Минюста США уточнил, что Перес Салас руководил в наркокартеле проведением вылазок, в том числе несет ответственность за убийство, похищения и пытки людей.

Президент США Джо Байден в письменном заявлении подчеркнул, что Перес Салас входил в число самых разыскиваемых преступников в США и Мексике, а также содействовал незаконному обороту синтетического опиоида фентанила. Его употребление в США приняло характер эпидемии.

Госдепартамент ранее предлагал выплатить $3 млн за сведения, которые могут позволить задержать Переса Саласа.