23 ноября, 21:43

США добиваются выдачи из Мексики одного из главарей наркокартеля "Синалоа"

Глава американского Минюста Меррик Гарленд уточнил, что Нестор Исидро Перес Салас, в частности, несет ответственность за убийство, похищения и пытки людей

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Американские власти намерены добиваться незамедлительной экстрадиции из Мексики одного из главарей наркокартеля "Синалоа" Нестора Исидро Переса Саласа. Об этом говорится в письменном заявлении министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда, опубликованном в четверг.

Как он отметил, Перес Салас был задержан мексиканскими властями 22 ноября. По словам Гарленда, американская сторона теперь ожидает его "незамедлительной экстрадиции". Глава Минюста США уточнил, что Перес Салас руководил в наркокартеле проведением вылазок, в том числе несет ответственность за убийство, похищения и пытки людей.

Президент США Джо Байден в письменном заявлении подчеркнул, что Перес Салас входил в число самых разыскиваемых преступников в США и Мексике, а также содействовал незаконному обороту синтетического опиоида фентанила. Его употребление в США приняло характер эпидемии.

Госдепартамент ранее предлагал выплатить $3 млн за сведения, которые могут позволить задержать Переса Саласа. 

Теги:
МексикаСША
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация