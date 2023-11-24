24 ноября, 02:38

Мадуро призвал голосовать за передачу спорной с Гайаной территории Венесуэле

Президент Боливарианской Республики подчеркнул, что решение по территории Гайаны-Эссекибо является национальной темой

КАРАКАС, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал голосовать на консультативном референдуме за передачу спорной с Гайаной территории Венесуэле.

"Ультраправым политикам, подкупленным ExxonMobil, которые хотят саботировать референдум, народ должен ответить 3 декабря, голосуя за мир, за единство, за то, что принадлежит нам, потому что Эссекибо принадлежит нам", - заявил в четверг Мадуро на встрече с активистами социальных движений, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Television.

Президент указал, что Венесуэла "сегодня едина как никогда - народ, вооруженные силы и самая мощная страна". Он подчеркнул, что решение по спорной территории "Гайаны-Эссекибо является национальной темой, и только венесуэльский народ должен принять решение, что произойдет в будущем с территориальной целостностью, суверенитетом, независимостью и миром в Венесуэле".

Мадуро подверг резкой критике власти Гайаны за зависимость от американской нефтяной компании ExxonMobil, "за спиной которой стоит правительство США". По его словам, " Южное командование ВС США оказывается хозяином Гайаны: управляет, направляет и командует на территории Гайаны".

"Президента и политиков Гайаны не интересует народ Гайаны, они отдали нефтяные богатства страны на наихудших условиях для народа Гайаны", - заявил венесуэльский лидер и подчеркнул, что народ находится "в нищете и забвении".

На запланированном на 3 декабря консультативном референдуме в защиту прав Венесуэлы на спорную с Гайаной территорию граждане должны ответить на пять вопросов. Пятый из них гласит: "Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо, разработкой ускоренного плана комплексного обслуживания нынешнего и будущего населения этой территории, что включает также предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав территории Венесуэлы?"

О территориальном споре

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

На минувшей неделе ExxonMobil сообщила о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года. 

Теги:
Мадуро, НиколасГайанаВенесуэла
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