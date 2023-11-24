Бразилия поднимет вопросы энергетики в ходе председательства в G20

Также одной из главных задач президент страны Луис Инасиу Лула да Силва назвал борьбу с голодом в мире

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 ноября. /ТАСС/. Приоритетными задачами во время председательства Бразилии в Группе двадцати (G20) будут энергетика и борьба с голодом в мире. Об этом в четверг заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

"Саммит G20 станет главным событием, которое Бразилия примет в ближайшие годы. Здесь соберутся ведущие экономики мира. Перед нами стоит задача, помимо борьбы с голодом в мире, руководить энергетическим переходом. А Бразилия станет безопасной гаванью для всех, кто хочет инвестировать в устойчивую энергетику", - написал глава государства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ожидается, что саммит G20 в Бразилии пройдет будущей осенью, председательство в объединении переходит к этой стране с 1 декабря. В G20 входят Австралия, Аргентина, Африканский Союз, Бразилия, Великобритания, Евросоюз, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Южно-Африканская Республика, Франция и Япония.