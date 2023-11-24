Филиппины изучают вопрос о повторном присоединении к МУС

Страна вышла из Римского статута в 2019 году

БАНГКОК, 24 ноября. /ТАСС/. Филиппины рассматривают вопрос о повторном присоединении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил филиппинский президент Фердинанд Маркос - младший.

"Перед нами стоит вопрос, должны ли мы вернуться в МУС. Он сейчас снова изучается. Мы посмотрим, какие у нас есть варианты", - приводит его слова телеканал GMA News.

Палата предварительного производства МУС в сентябре 2021 года одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений в ходе кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах. Она пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных в стране в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. По данным прокуратуры, в течение этого времени в ходе полицейских операций от 12 до 30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков. В ноябре того же года Филиппины запросили отсрочку на проведение расследования, чтобы самостоятельно провести расследование возможных преступлений.

В марте 2018 года Филиппины приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу год спустя. По мнению суда, это не является препятствием для проведения расследования, поскольку он сохраняет свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными в то время, когда страна являлась его членом.