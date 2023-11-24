24 ноября, 04:39

Лидер Кубинской революции принял главу МВД России

В ходе встречи был подтвержден высокий уровень политического диалога между странами, сообщается на сайте правительства Кубы

ГАВАНА, 24 ноября. /ТАСС/. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро провел встречу с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, который находится с визитом в Гаване. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства Кубы.

"Генерал армии Рауль Кастро Рус принял в среду днем министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева, который находится с визитом на Кубе с 20 ноября. В ходе беседы было подтверждено отличное состояние отношений и высокий уровень политического диалога между странами, а также готовность продолжать расширение двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Ранее Колокольцева принял во Дворце Революции президент Кубы Мигель Диас-Канель. Лидер страны заявил, что визит российского министра способствует укреплению дружбы между Кубой и РФ. В ходе визита в Гавану глава МВД России возложил цветы к мемориалу советского воина-интернационалиста, посетил Центр Фиделя Кастро, а также провел встречу со своим кубинским коллегой. 

Теги:
Кастро, РаульКолокольцев, Владимир АлександровичКуба
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