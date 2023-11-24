На подконтрольной Киеву территории Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Несколько объектов инфраструктуры разрушены на подконтрольной Украине территории Запорожской области.
Об этом сообщил представитель киевских властей в регионе Юрий Малашко.
"Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале, не уточнив числа объектов и подробностей случившегося.
С начала суток воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Запорожской области не объявлялась. В красной зоне эти районы находились накануне вечером.