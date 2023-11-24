24 ноября, 06:51
Военная операция на Украине

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

Представитель киевских властей в регионе Юрий Малашко не рассказал о подробностях случившегося

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Несколько объектов инфраструктуры разрушены на подконтрольной Украине территории Запорожской области.

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Об этом сообщил представитель киевских властей в регионе Юрий Малашко.

"Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале, не уточнив числа объектов и подробностей случившегося.

С начала суток воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Запорожской области не объявлялась. В красной зоне эти районы находились накануне вечером. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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