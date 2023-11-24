В Николаеве произошла серия взрывов

В Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в областном центре Николаевской области городе Николаеве, сообщило украинское издание "Общественное".

Сначала издание рассказало об одном взрыве в городе. Позже появилась информация о новой серии взрывов.

Подробности не приводятся. Официальных комментариев пока не поступало.

В настоящий момент в Николаевской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

В новость внесены изменения (11:43 мск) - добавлена информация о новой серии взрывов.