24 ноября, 08:32,
обновлено 24 ноября, 08:43
Военная операция на Украине

В Николаеве произошла серия взрывов

В Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в областном центре Николаевской области городе Николаеве, сообщило украинское издание "Общественное".

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Сначала издание рассказало об одном взрыве в городе. Позже появилась информация о новой серии взрывов.

Подробности не приводятся. Официальных комментариев пока не поступало.

В настоящий момент в Николаевской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

В новость внесены изменения (11:43 мск) - добавлена информация о новой серии взрывов. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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