24 ноября, 09:27

Канада отложила покупку дронов у США из-за их несоответствия условиям Арктики

Планировалось, что технику введут в эксплуатацию в 2025 году, но теперь сроки отодвигаются до 2028 года

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Канада отложила покупку у США разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, поскольку аппараты пока не приспособлены к операциям в арктических условиях. Об этом сообщила официальный представитель Министерства национальной обороны Канады Андре-Анн Пулен.

"Конфигурация БПЛА для Канады потребует значительных изменений, чтобы они могли соответствовать требованиям Королевских военно-воздушных сил страны, которые отличаются от требований наших союзников", - сказала она в интервью изданию Defense News. Пулен отметила, что для этого потребуется оснастить беспилотники "новыми системами". "Например, необходимость проводить операции в северных широтах, включая Арктику, требует использования спутников, авиационных антенн и средств связи, которые ранее не применялись на MQ-9", - пояснила она.

Помимо этого, по словам представителя оборонного ведомства, чтобы удостовериться, что "БПЛА могут работать в климатических условиях Канады", нужно будет провести дополнительные проверки, а также организовать соответствующее обучение по стандартам ВВС Канады и составить необходимые сертификаты годности летательных аппаратов к полетам.

Оттава намерена заключить договор на покупку БПЛА на сумму $3,6 млрд до конца этого года или в начале следующего. Изначально планировалось, что техника будет введена в эксплуатацию в 2025 году, однако теперь сроки отодвигаются до 2028 года.

Как сообщает Defense News, в сентябре США подтвердили готовность продать Канаде 219 ракет AGM-114 Hellfire, а также другие вооружения и радары, которые могут использоваться на MQ-9. Предположительно, стоимость сделки может составить $313 млн. 

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