Эксперт: подход Запада не позволит разрешить палестино-израильский конфликт

Исполнительный декан Института финансовых исследований при Китайском народном университете Ван Вэнь сообщил, что в вопросе Газы следует больше прислушиваться к странам БРИКС

ШАНХАЙ, 24 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Подход Запада, основанный на политике силы, не поможет разрешить палестино-израильский конфликт. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС исполнительный декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Ван Вэнь в кулуарах проходящей в Шанхае Всемирной конференции китаеведения.

"Полагаю, что очень важным моментом является разрешение конфликта. Ему нужна некоторая незападная мудрость, с подходом Запада трудно его разрешить. Западный подход сосредоточен вокруг инь и ян, силы и слабости, и основан на политике силы. У кого больше силы, тот и обладает первоочередным правом на решение конфликта. Если сравнивать, то получается, что Израиль несколько сильнее, поэтому подход Запада заключается в том, чтобы поддерживать его в неограниченном давлении на Палестину", - сказал эксперт, назвав этот путь тупиковым.

По его словам, сейчас необходимо комплексно оценивать ситуацию и обращать внимание на другие подходы, прежде всего на китайский, который показывает, что страна может подняться без развязывания войн.

"Думаю, что в вопросе палестино-израильского конфликта следует больше прислушиваться к некоторым странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - прим. ТАСС), особенно к таким, как Китай. Китай хорош в разрешении конфликтов. Хотя у нас много разногласий, есть много сопутствующих трений и противоречий в окружении [с другими странами], вы обнаружите, что мы разрешаем эти противоречия и разногласия в конечном итоге не через войны. Это очень хорошая мудрость, у этой мудрости стоит поучиться", - отметил он.

21 ноября лидеры стран БРИКС провели в режиме видеоконференции внеочередной саммит по ситуации на Ближнем Востоке, по итогам которого приняли совместную декларацию. В документе лидеры осудили акты насилия в отношении палестинских и израильских мирных граждан, призвали провести независимые расследования произошедших событий, прекратить огонь, а также указали на необходимость прямых переговоров для создания суверенного государства Палестина.