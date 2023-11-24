24 ноября, 10:07

Время ожидания на польско-украинской границе может составлять от 150 до 200 часов

Представитель полиции Ева Чиж сообщила агентству РАР, что длина очереди "насчитывает примерно 48 км при наличии свободного пространства в населенных пунктах"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Время ожидания грузового автотранспорта в очередях на польско-украинской границе составляет 200 часов у КПП "Дорогуск" и 150 часов у КПП "Гребенное". Об этом сообщила агентству РАР представитель местной полиции Ева Чиж.

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"Там [в Дорогуске] около 800 грузовиков, - сказала она. - Примерное время ожидания 200 часов". Она добавила, что очередь большегрузов у этого КПП растянулась на 19 км.

Касаясь обстановки у КПП "Гребенное", Ева Чиж сообщила, что длина очереди "насчитывает примерно 48 км при наличии свободного пространства в населенных пунктах". У границы там стоят 620 большегрузных машин. Среднее время ожидания равняется 150 часам.

Блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе начали 6 ноября польские автоперевозчики. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, и, в частности, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.

С начала транспортной блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя - 12 и 23 ноября. 

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