В Молдавии заявили, что не могут выполнить финансовые требования протестующих фермеров

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля сообщил, что фермеры подали 15 тыс. заявок на компенсации суммой в 2,6 млрд леев

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии не может вмешаться в банковскую систему, чтобы выполнить финансовые требования фермеров, которые в знак протеста пригнали сотни тракторов к зданию правительства в Кишиневе. Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля, признав, что "фермеры загнаны в тупик", так как из-за сложной экономической ситуации в стране не могут рассчитаться по кредитам в банках.

"С юридической точки зрения мера, предложенная нашими коллегами, неосуществима. Мы должны грубо вмешаться в банковскую систему. Экономических обоснований нет, и решения должны быть четкими", - сказал министр.

Он уточнил, что только в 2022 году фермеры подали 15 тыс. заявок на компенсации в правительственное Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве на сумму 2,3 млрд леев ($127 млн), а в 2023 году эта сумма выросла до 2,6 млрд леев ($140 млн) и у правительства нет денег, чтобы удовлетворить требования аграриев.

Протестующие пригнали накануне сотни тракторов в Кишинев и расположились на ночлег у здания правительства после того, как не добились встречи с премьером. "Мы будем пикетировать правительство, парламент. Фермеры хотят встретиться с премьером, так как министр сельского хозяйства постоянно лжет и утратил их доверие", - сказал на брифинге правительства один из лидеров протеста, руководитель ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.

Аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам, а также увеличить финансовую помощь агрокомплексу пострадавшему от засухи прошлого года и падения цен на зерновые. Протесты фермеров начались еще летом, они пригнали технику к парламенту и администрации президента требуя ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины, которые, по их словам, выдавливает их продукцию с рынка. Молдавское правительство пообещало оказать помощь аграрному сектору и ограничить импорт зерновых с Украины. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Позже президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна, а Боля сообщил, что импорт украинского зерна продолжится, взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам. Тогда протестующие убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.