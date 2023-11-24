24 ноября, 11:09

На Украине заявили, что очередь из фур на польско-украинской границе приближается к 4 тыс.

По данным украинской Федерации работодателей, ориентировочные прямые потери экономики страны от блокировки пунктов пропуска уже составляют более €400 млн

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Количество грузовиков, скопившихся на границе Польши и Украины из-за непрекращающейся забастовки польских перевозчиков, приближается к четырем тысячам. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Ситуация на границе с Польшей остается непростой. В настоящее время заблокированы четыре пункта пропуска, в сторону Украины в очереди находятся примерно 3,7 тыс. грузовиков", - приводит его слова издание "Украинская правда".

По данным Федерации работодателей Украины, ориентировочные прямые потери экономики страны от блокировки пунктов пропуска на польско-украинской границе уже составляют более €400 млн. Если считать штрафы и неустойки по отношению к украинским экспортерам за срывы контрактных обязательств, то убытки могут достигать миллиардов евро, приводит данные федерации издание Klymenko Time в Telegram-канале.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился 4-й - "Медыка - Шегини". Перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. А представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска. 

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