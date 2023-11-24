Президент Аргентины считает важным иметь возможность поговорить и с Путиным, и с Байденом

Альберто Фернандес отметил, что чувствует изменения во внешней политике страны

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о важности для страны иметь возможность разговаривать как с американским лидером Джо Байденом, так и с президентом России Владимиром Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином.

10 декабря состоится инаугурация нового аргентинского президента Хавьера Милея. Фернандес в интервью испанской газете El País отметил, что уже чувствует изменения во внешней политике страны и что уже обсудил со своим преемником геополитическое положение Аргентины в мире и риски, которые означают изложенные избранным главой государства перспективы.

"Мы можем говорить с Байденом, с Путиным, с Си Цзиньпином или с [испанским премьером] Педро Санчесом, и мы не хотели бы терять эту свободу, - отметил Фернандес. - Запада и коммунизма больше не существует, то, что существует сегодня, - это торговый спор между Китаем и США". "Я получил обеспокоенность китайского правительства, <...> я говорил с избранным президентом и сказал ему, чтобы он был осторожен с этими вещами", - уточнил действующий глава государства. "У меня было ощущение, что он меня услышал, - добавил Фернандес. - Не знаю, что он будет делать".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он называет своими приоритетными союзниками Израиль и США.