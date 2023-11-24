24 ноября, 14:07,
обновлено 24 ноября, 14:10

Пашинян: Армения как считала, так и продолжает считать Россию дружественной страной

Как отметил премьер-министр республики, все вопросы должны решаться в атмосфере взаимного уважения

ЕРЕВАН< 24 ноября. /ТАСС/. Армения по-прежнему, как и раньше, продолжает считать Россию дружественной страной, все вопросы должны решаться в атмосфере взаимного уважения. Об этом, отвечая на вопросы граждан, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы как считали, так и считаем Российскую Федерацию дружественной страной. И в отношениях с дружественными странами есть вопросы, которые необходимо решать. И мы руководствуемся этой логикой, и надеемся и будем делать все, чтобы наши отношения с Российской Федерацией строились на логике взаимного уважения и учета взаимных интересов, уважения суверенитета, независимости", - отметил он. 

Теги:
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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