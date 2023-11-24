Глава Минфина ФРГ отправил на пенсию госсекретаря на фоне проблем с бюджетом

Кристиан Линднер поблагодарил Вернера Гатцера "за многолетнюю службу в министерстве финансов"

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер принял решение отправить на пенсию своего госсекретаря по бюджету Вернера Гатцера на фоне блокировки бюджетных €60 млрд и заморозки финансирования некоторых проектов. Как сообщила пресс-служба ведомства, он уйдет к 31 декабря.

Линднер поблагодарил Гатцера "за многолетнюю службу в министерстве финансов" и отметил, что он имеет выдающиеся заслуги перед страной. Новым госсекретарем по бюджетным вопросам станет Вольф Ройтер, который сейчас руководит в ведомстве отделом финансовой политики и фундаментальных экономических вопросов.

65-летний Гатцер долгие годы считался архитектором бюджетов Германии. Он занимал пост госсекретаря с небольшим перерывом в 2018 году с 2005 года.

Издание Der Spiegel отмечает, что кадровое решение Линднер принял "в щекотливый момент". Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. Правительство Олафа Шольца после прихода к власти направило €60 млрд, которые согласно допбюджету 2021 года предназначались для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность. Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года в связи с решением Конституционного суда о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд. В Минфине пояснили, что этот шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение.