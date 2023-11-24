На Украине отпустили под залог депутата Рады Одарченко

Его обвиняют в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема, освобожден из-под стражи после уплаты залога. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

За освобождение Одарченко из СИЗО внесли залог в 15 млн гривен (более $416 тыс.). В среду Высший антикоррупционный суд Украины арестовал его на два месяца с альтернативой в виде залога. После этого Одарченко был исключен из пропрезидентской партии "Слуга народа".

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение Одарченко в попытке подкупа Найема. По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, депутат попросил главу госагентства в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, в котором Одарченко занимает должность ректора. После выделения финансирования на криптокошелек чиновника поступили средства, эквивалентные $10 тыс. В дальнейшем сумма "неправомерной выгоды" должна была составлять 8% от объема финансирования.