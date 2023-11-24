24 ноября, 19:43

На Украине отпустили под залог депутата Рады Одарченко

Его обвиняют в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема, освобожден из-под стражи после уплаты залога. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

За освобождение Одарченко из СИЗО внесли залог в 15 млн гривен (более $416 тыс.). В среду Высший антикоррупционный суд Украины арестовал его на два месяца с альтернативой в виде залога. После этого Одарченко был исключен из пропрезидентской партии "Слуга народа".

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение Одарченко в попытке подкупа Найема. По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, депутат попросил главу госагентства в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, в котором Одарченко занимает должность ректора. После выделения финансирования на криптокошелек чиновника поступили средства, эквивалентные $10 тыс. В дальнейшем сумма "неправомерной выгоды" должна была составлять 8% от объема финансирования. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация