Украина пошла на уступки требованиям Совета Европы в вопросе о правах нацменьшинств

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук рассказал, что предлагается наделить исполнительные органы местного самоуправления правом использования языков национальных меньшинств в населенных пунктах, в которых традиционно проживают их представители или в которых они составляют значительную часть населения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины внесло законопроект о расширении прав нацменьшинств по рекомендации Совета Европы. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной раде Украины проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах", - написал он в Telegram-канале.

По словам Мельничука, законопроектом предлагается наделить исполнительные органы местного самоуправления правом использования языков нацменьшинств в населенных пунктах, в которых традиционно проживают их представители или в которых они составляют значительную часть населения. Документом также устанавливаются условия деятельности специализированных книжных магазинов для нацменьшинств.

Кроме того, в правительстве предложили гарантировать право на использование языков нацменьшинств в образовательном процессе наряду с государственным языком, регламентировать право получать базовое и профильное среднее образование на языках нацменьшинств, за исключением предметов, связанных с изучением украинского языка, литературы и истории. Как проинформировал Мельничук, документ предусматривает право частных вузов выбирать язык обучения, являющийся официальным языком Европейского Союза, при обеспечении изучения украинского языка как отдельной учебной дисциплины.

Законопроектом предлагается разрешить распространять материалы предвыборной агитации на языках коренных народов и нацменьшинств Украины. При этом документом устанавливаются особенности использования в сфере аудиовизуальных медиа официального языка страны, признанной Верховной радой "государством-агрессором". Так украинские власти официально именуют Россию.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил уступки со стороны Киева в вопросах языка и нацменьшинств ради вступления в ЕС. В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина исключала подобные меры в отношении русского языка. Она утверждала, что "на Украине нет русскоязычного меньшинства" и ЕС не требует от Украины соблюдения его прав во время переговоров о вступлении страны в сообщество. По информации газеты Financial Times, вопрос о языковых правах венгерского и румынского меньшинств на Украине является "главным потенциальным препятствием" на пути к официальным переговорам Брюсселя с Киевом о вступлении в ЕС. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял о готовности наложить вето на этот процесс из-за вопроса о правах языковых меньшинств, обвиняя Киев в "венгерофобии".

Закон о нацменьшинствах

В конце прошлого года Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах. Он гарантирует представителям нацменьшинств некоторые права и свободы, в том числе на использование своего языка "в пределах, не противоречащих закону". После принятия закона эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что некоторые положения этого документа, а также законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

В сентябре Рада утвердила поправки в закон. В них определяется, что такое нацменьшинства, уточняется порядок определения населенных пунктов, в которых нацменьшинства составляют большинство. Кроме того, разрешается, в частности, использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий и при оказании помощи, издавать для школьников бесплатные учебники на языках нацменьшинств. Власти также займутся разработкой методологии использования языков меньшинств в определенных регионах.

При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".

В новость были внесены изменения (23:45 мск) - передается с уточнением в заголовке и лиде, верно - требованиям Совета Европы, по рекомендации Совета Европы.