NYT: соцсеть X может потерять до $75 млн доходов из-за ухода рекламодателей

Размещать рекламу в социальной сети уже перестали или планируют прекратить это делать такие компании, как Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и другие

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть X (ранее Twitter) может лишиться к концу года до $75 млн доходов от рекламы из-за недовольства крупных компаний высказываниями ее владельца Илона Маска о евреях и ближневосточном конфликте. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times (NYT), которой удалось ознакомиться с внутренней документацией X.

Из нее следует, что размещать рекламу в соцсети уже перестали или планируют прекратить это делать такие компании, как Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и другие. В списке "полностью приостановивших" рекламу 100 брендов, еще десятки значатся "в зоне риска". Среди них технологические гиганты, сети быстрого питания и политические кампании. По информации издания, многие из них приняли такое решение после 15 ноября в связи с высказываниями Маска о евреях.

Ранее Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что "еврейское население западных стран приходит к тревожному осознанию того, что орды меньшинств, наводняющие эти страны, не слишком его любят". "Вы говорите чистую правду", - написал бизнесмен в комментарии к этой публикации.