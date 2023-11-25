На Украине призвали подать в суд на Польшу из-за блокады границы

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что этот вопрос должен решаться не с Варшавой, а с Брюсселем, так как, блокируя границу, поляки нарушают договоренности между Киевом и ЕС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый призвал подать на Польшу в суд из-за продолжающейся блокады границы, чтобы компенсировать предпринимателям потери.

"Нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери", - сказал он в интервью телеканалу "Говорит великий Львов".

Чалый считает, что вопрос разблокирования границы должен решаться не с Варшавой, а с Брюсселем, так как, блокируя границу, поляки нарушают договоренности между Украиной и ЕС.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.