Экс-посол Италии при НАТО считает, что США теряют роль великой мировой державы

Серджо Романо отметил, что "они пребывают в состоянии сна"

РИМ, 25 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты утрачивают роль великой мировой державы, а последствия украинского кризиса для президента США Джо Байдена будут серьезными. Такое мнение выразил итальянский политолог, публицист, бывший посол Италии при НАТО и в Москве Серджо Романо.

"Боюсь, что последствия для него будут серьезными, потому что США теряют свою роль великой мировой державы. Они растратили авторитет, который обрели после Второй мировой войны, и непонятно, что они хотят делать. Другими словами, они пребывают в состоянии сна", - сказал он в интервью газете La Stampa.

Политолог добавил, что верит в возвращение предыдущего президента США Дональда Трампа "в той же степени, в какой верит в упадок Соединенных Штатов". "Но если они больше не будут играть ту роль, которую когда-то играли, то в конечном итоге он тоже не будет вызывать особого беспокойства. Вообще изоляционистская Америка лучше для Европы. США устали играть роль великой державы, а нам и не жаль", - отметил Романо.