Премьер Баварии считает, что ФРГ находится в серьезном государственном кризисе

Маркус Зёдер заявил, что "правительство изжило себя, и, собственно говоря, его место в оппозиции"

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер считает, что Германия в свете бюджетных проблем находится в "тяжелом государственном кризисе".

"Это правительство [Германии] изжило себя, и, собственно говоря, его место в оппозиции", - цитирует его выступление на предвыборном мероприятии ХСС в Нюрнберге радиостанция Bayerischer Rundfunk. Зёдер высказал мнение, что "Светофор" (так называют правящую в ФРГ коалицию по цветам входящих в нее партий - прим. ТАСС) не имеет плана и головы" для решения возникших у страны трудностей.

"У нас не чрезвычайное положение в вопросе бюджета, у нас чрезвычайная ситуация для правительства", - заявил премьер Баварии.

Власти ФРГ оказались в крайне непростой ситуации после того, как ранее Федеральный конституционный суд ФРГ (ФКС) признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. Правительство Олафа Шольца направило €60 млрд, предназначавшиеся из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность.

Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов. 21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года в связи с решением ФКС.