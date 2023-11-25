СМИ: Каир преодолел трудности в реализации соглашения о перемирии в Газе

По данным телеканала Al-Qahera Al-Ekhbariya, "второй этап сделки по обмену заложниками и задержанными будет реализован в соответствии с установленным графиком"

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Египет смог преодолеть технические трудности, возникшие в процессе реализации соглашения об обмене заложников и задержанных между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом сообщил египетский телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

По его данным, "второй этап сделки по обмену заложниками и задержанными будет реализован в соответствии с установленным графиком". Международный комитет Красного Креста готовится принять группу заложников, "в числе которых 13 израильтян и 7 граждан других стран".

В субботу боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило о решении отложить процесс освобождения второй группы израильских заложников, удерживаемых в Газе, потребовав от Израиля выполнить условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора и начать соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Со своей стороны Channel 13 израильского телевидения со ссылкой на источник в системе безопасности сообщил, что армия готова возобновить военную операцию в секторе, если ХАМАС до полуночи по местному времени (01:00 мск) не освободит вторую группу заложников.

Условия гуманитарного перемирия

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.

24 ноября движение ХАМАС освободило 13 израильтян, в том числе четырех детей. В обмен Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, палестинское движение при посредничестве катарских властей освободило 10 подданных Таиланда и одного гражданина Филиппин, на которых не распространялись условия сделки.