СМИ: Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС до ночи не освободит часть заложников

Об этом сообщил Channel 13 израильского телевидения со ссылкой на источник в системе безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля готова возобновить военную операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС до полуночи по местному времени (01:00 мск) не освободит вторую группу заложников. Об этом сообщил Channel 13 израильского телевидения со ссылкой на источник в системе безопасности.

"Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа", - заявил источник телеканала.

В свою очередь 12-й телеканал со ссылкой на политический источник сообщил, что Израиль отвергает все обвинения в свой адрес в нарушении условий сделки об освобождении заложников. "Это попытка ХАМАС вести пропаганду. Израиль выполнил все обязательства. ХАМАС ставит в неловкое положение посредников в Египте и Катаре", - заявил источник.

В субботу боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило о решении отложить процесс освобождения второй группы израильских заложников, удерживаемых в Газе, потребовав от Израиля выполнить условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора и начать соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Незадолго до публикации заявления телеканал Al Hadath сообщил, что движение начало передачу заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста. По словам представителя армии обороны Рафаэля Рафовица, во вторую группу заложников должны были войти 13 израильтян.

Процесс освобождения заложников

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.

24 ноября движение ХАМАС освободило 13 израильтян, в том числе 4 детей. В обмен Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, палестинское движение при посредничестве катарских властей освободило 10 подданных Таиланда и одного гражданина Филиппин, на которых не распространялись условия сделки.