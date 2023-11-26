Мэр Львова призвал власти Польши остановить блокаду границы

Андрей Садовой заявил, что "польские друзья" Украины "должны вернуться к реальности"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мэр Львова Андрей Садовой на польском языке обратился к Польше с призывом остановить блокировку КПП на границе с Украиной.

"Наши польские друзья должны вернуться к реальности, - написал он в субботу вечером в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). - Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? Цена слишком высока".

Мэр также назвал польских перевозчиков, блокирующих границу, "группой маргиналов".

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый призвал подать на Польшу в суд из-за продолжающейся блокады границы, чтобы компенсировать предпринимателям потери.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.