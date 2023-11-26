Глава МИД Литвы считает, что Украина перестанет существовать при усталости от конфликта

По мнению Габриэлюса Ландсбергиса, "у Запада есть структурные возможности", чтобы предотвратить такое развитие событий

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Украина может перестать существовать, если страна устанет от ведения военных действий против России. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Сообщение опубликовано на сайте МИД республики.

По его словам, усталость от военных действий характерна для обществ, живущих в мире. "Если усталость от войны захлестнет Украину, она перестанет существовать", - сказал министр. Ландсбергис добавил, что "у Запада есть структурные возможности", чтобы предотвратить такое развитие событий, оказав Украине необходимую поддержку.

По мнению главы МИД Литвы, не менее остро в настоящее время "стоит вопрос о том, в какой Европе мы будем жить" по завершении украинского конфликта. Он отметил, что в западных столицах уже ведутся дискуссии о будущей архитектуре безопасности на европейском континенте.

Телекомпания NBC сообщала 4 ноября со ссылкой на американских чиновников, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. По ее данным, такие беседы состоялись еще в октябре.

Представители России на различных уровнях неоднократно указывали, что все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.