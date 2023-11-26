26 ноября, 09:14

В Сьерра-Леоне ввели комендантский час после нападения на казармы

"Спокойствие было восстановлено", а объединенная группа сил безопасности "продолжает выслеживать остатки бегущих отступников", утверждает президент Джулиус Маада Био

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа на территории страны после нападения на арсенал казарм в столице - городе Фритаун.

"Сегодня рано утром в военных казармах во Фритауне произошло нарушение безопасности: несколько неизвестных лиц напали на военный арсенал. Однако они были отброшены нашими доблестными силами безопасности, и спокойствие было восстановлено. В то время как объединенная группа наших сил безопасности продолжает выслеживать остатки бегущих отступников, на всей территории страны объявлен комендантский час, гражданам рекомендуется не выходить из дома", - говорится в размещенном на сайте правительства страны обращении президента к нации.

Маада Био также заявил о сохранении решимости защищать демократию в Сьерра-Леоне и призвал граждан объединиться ради выполнения этой задачи. 

Теги:
Сьерра-ЛеонеБио, Джулиус Маада
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация