Япония назвала прогрессом запуск разведывательного спутника КНДР

Министр обороны Минору Кихара отметил, что японские власти все еще продолжают оценку работоспособности нового космического аппарата Пхеньяна

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Осуществленный 21 ноября запуск первого разведывательного спутника КНДР свидетельствует об определенном технологическом прогрессе Пхеньяна. Об этом сообщил журналистам в Токио министр обороны Японии Минору Кихара.

"[Запуск] может рассматриваться как свидетельство определенного технологического прогресса [КНДР]", - передает слова главы ведомства газета Yomiuri.

Кихара отметил, что власти Японии все еще продолжают оценку работоспособности космического аппарата. "Однако если КНДР действительно заполучила функционирующий спутник, это означает повышение ее возможностей в ядерной и ракетной области, что создает еще большую угрозу для мира и стабильности нашей страны и международного сообщества", - подчеркнул министр.

Он также заявил, что для Токио в связи с этим "как никогда важно усиление потенциала для деятельности в космосе в сотрудничестве с союзниками и единомышленниками".

КНДР успешно вывела спутник "Маллигён-1" на орбиту 21 ноября. До этого Пхеньян предпринял две неудачные попытки в мае и в августе. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями городов Республики Корея, полученными с помощью разведывательного спутника. Он также изучил сделанные космическим аппаратом снимки, на которых был запечатлен американский атомный авианосец Carl Vinson в южнокорейском Пусане и военные базы на Гавайях.