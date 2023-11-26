26 ноября, 11:16
Военная операция на Украине

Welt: в ВСУ не дают солдатам отпуска из-за страха образования брешей в обороне

В материале германского телеканала говорится, что это может вынудить украинского президента Владимира Зеленского провести новую мобилизацию

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дает отпуска солдатам из-за страха образования дыр в обороне, которыми может воспользоваться российская армия. Об этом говорится в материале германского телеканала Welt.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Эти мужчины и женщины сидят в холодных окопах, полных грязи. Они уже на протяжении месяцев не получали никаких пауз. Это сейчас огромная проблема - крайнее изнеможение в армии. Это мы увидели как на востоке, так и на юго-востоке", - говорится в репортаже.

"Пауз не дают, поскольку давление русских велико и [в ВСУ] боятся, что если [с фронта] снимут слишком много солдат и дадут им передышку, то возникнут бреши, которыми воспользуются российские войска", - отмечается в нем. В материале указано, что это проблема для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку "может вынудить его провести новую мобилизацию, рекрутировать больше солдат для отправки на фронт". "Это будет иметь последствия и для гражданского населения", - считают авторы репортажа.

Ранее Зеленский сообщил, что новый комплексный план проведения мобилизации на Украине будет представлен на следующей неделе.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 

Теги:
ГерманияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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