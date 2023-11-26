26 ноября, 17:48
Военная операция на Украине

Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках запуска ракет вблизи ЗАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии предположили, что это была работа реактивной системы залпового огня

ВЕНА, 26 ноября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что слышали звуки запуска ракет рядом с Запорожской АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

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"Эксперты на ЗАЭС слышали звук ракет, которые, судя по всему, запустили недалеко от станции. Из-за облаков эксперты не видели траекторию полета, но характерный звук указывает на то, что это была реактивная система залпового огня (РСЗО)", - говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в этой связи отметил, что станция сталкивается с большим количеством угроз на фоне боевых действий. "Предполагаемый запуск ракет рядом со станцией - это особый повод для беспокойства", - добавил Гросси.

22 ноября Гросси заявлял, что МАГАТЭ не выявило нарушений пяти принципов обеспечения безопасности ЗАЭС, которые, в том числе, подразумевают неразмещение на станции тяжелого вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявлял, что Украина еженедельно пытается нанести 70-150 ударов по ЗАЭС и Энергодару.

Также ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отмечал, что с территории ЗАЭС никогда не велись атаки, на станции никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы к ним. Также на Запорожской АЭС нет военного персонала, который мог бы использоваться для нападений с территории станции. На ЗАЭС находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны и ликвидации возможных последствий украинских атак. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
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