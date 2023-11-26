26 ноября, 18:25

В Одессе из-за погодных условий остановили работу нескольких городских котельных

Решение приняли также из-за перебоев напряжения электричества или полного отключения электроснабжения, сообщила пресс-служба городского коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Несколько котельных в Одессе на юге Украины остановили свою работу на фоне ухудшающихся погодных условий и перебоев с электроснабжением. Об этом сообщила пресс-служба городского коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

"Из-за погодных условий и, как следствие, перебоев напряжения электричества или полного отключения электроснабжения, вынуждены временно приостановить работу крупных районных котельных", - сказано в сообщении предприятия на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее региональная компания "ДТЭК Одесские электросети" сообщила, что более 130 населенных пунктов в Одесской области, а также 1 тыс. жителей одного из районов административного центра остались без света в результате аварий, вызванных сильными снегопадом и ветром. В свою очередь Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за ухудшающихся погодных возможны проблемы со светом в Киевской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях. 

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Украина
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