26 ноября, 18:41

В Белоруссии сомневаются, что соседние страны НАТО развяжут против нее агрессию

Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович отметил, что в Минске видят "обстановку, которая с ними складывается", и "те силы и средства", которые есть у Польши и стран Балтии

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сопредельные с Белоруссией страны НАТО не станут развязывать военные действия против республики, учитывая ее стратегическое партнерство с Россией. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

"Я думаю, они [Польша и страны Балтии] прекрасно оценивают, что развязывать военные действия против Республики Беларусь, которая является стратегическим партнером Российской Федерации, наверное, просто неблагоразумно и нецелесообразно", - отметил госсекретарь.

По его словам, в Минске видят "обстановку, которая с ними складывается", и "те силы и средства", которые есть у Польши и стран Балтии. "Но прежде всего это силы и средства объединенных вооруженных сил блока НАТО, которые сегодня находятся на территории сопредельных стран", - сказал Вольфович. "Они [сопредельные страны НАТО], конечно же, заняли позицию на увеличение своего военного потенциала, увеличение военного бюджета в ущерб экономическим интересам", - отметил госсекретарь Совбеза Белоруссии. По его мнению, то, что эти государства "наращивают свой военный потенциал", разворачивают "свою военную машину" и вооруженные силы "не говорит об их миролюбивом характере". 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация