В Белоруссии сомневаются, что соседние страны НАТО развяжут против нее агрессию

Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович отметил, что в Минске видят "обстановку, которая с ними складывается", и "те силы и средства", которые есть у Польши и стран Балтии

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сопредельные с Белоруссией страны НАТО не станут развязывать военные действия против республики, учитывая ее стратегическое партнерство с Россией. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

"Я думаю, они [Польша и страны Балтии] прекрасно оценивают, что развязывать военные действия против Республики Беларусь, которая является стратегическим партнером Российской Федерации, наверное, просто неблагоразумно и нецелесообразно", - отметил госсекретарь.

По его словам, в Минске видят "обстановку, которая с ними складывается", и "те силы и средства", которые есть у Польши и стран Балтии. "Но прежде всего это силы и средства объединенных вооруженных сил блока НАТО, которые сегодня находятся на территории сопредельных стран", - сказал Вольфович. "Они [сопредельные страны НАТО], конечно же, заняли позицию на увеличение своего военного потенциала, увеличение военного бюджета в ущерб экономическим интересам", - отметил госсекретарь Совбеза Белоруссии. По его мнению, то, что эти государства "наращивают свой военный потенциал", разворачивают "свою военную машину" и вооруженные силы "не говорит об их миролюбивом характере".