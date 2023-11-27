Спецпосланник ЕС по санкциям посетит Казахстан 28 ноября

У Дэвида О'Салливана запланированы встречи с казахстанскими официальными лицами, сообщили в пресс-службе представительства Евросоюза в республике

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан во вторник, 28 ноября, посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в республике.

"28 ноября 2023 года международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан совершит официальный визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в этот же день спецпосланник проведет пресс-конференцию для журналистов по итогам своего визита.

В пресс-службе также напомнили, что Европейская комиссия учредила должность международного специального посланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или обхода ограничительных мер, введенных в отношении России с начала специальной военной операции на Украине.