Генсек ОДКБ назвал председательство Минска в ОДКБ полезным для подходов к миротворчеству

Имангали Тасмагамбетов заявил, что страна "традиционно демонстрирует очень заинтересованный и ответственный подход" к работе в формате организации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Белорусское председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помогло объединению существенно продвинуться в подходах к миротворческой деятельности и повысить аналитическую и прогнозную составляющую совместной работы. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"В ходе белорусского председательства Организация (Договора о коллективной безопасности - прим. ТАСС) существенно продвинулась в части совершенствования подходов к миротворческой деятельности, повышении аналитической и прогнозной составляющих совместной работы", - указал генсек ОДКБ. Особое внимание Тасмагамбетов обратил на проведение белорусской стороной международной конференции высокого уровня на тему "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", в ходе которой с участием экспертов из разных стран обсуждались актуальные вопросы.

По словам генсека, "Беларусь традиционно демонстрирует очень заинтересованный и ответственный подход к работе в формате ОДКБ".

"Активные усилия под белорусским председательством продолжались по всем направлениям совместной деятельности. Совершенствовались структура, оснащение и уровень подготовки органов управления формирований системы коллективной безопасности", - подчеркнул генсек ОДКБ. Он добавил, что в рамках этой работы были проведены масштабные учения на территории Белоруссии и Киргизии.

"Таким образом, все, что было запланировано Минском на год председательства Беларуси в ОДКБ, было с успехом реализовано", - резюмировал Тасмагамбетов.