Генсек ОДКБ рассказал, что стало ключевым итогом саммита в Минске

Имангали Тасмагамбетов заявил, что главы государств организации констатировали приверженность ее принципам

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на прошедшем саммите в Минске констатировали приверженность ее принципам, это стало ключевым итогом встречи на высшем уровне. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Итоги заседания Совета коллективной безопасности оцениваются положительно. Ключевым результатом саммита стало то, что главы государств - членов констатировали приверженность принципам и целям организации, подтвердили свое намерение делать все необходимое для поддержки коллективных усилий по обеспечению региональной безопасности. Был принят ряд важных документов по конкретным направлениям деятельности ОДКБ, нацеленных на ее совершенствование", - отметил он.

Генсек обратил особое внимание на принятую лидерами стран ОДКБ Декларацию по вопросам международной и региональной безопасности. По его словам, это знаковый документ, определяющий цели организации на предстоящий период. "Был принят пакет документов по совершенствованию системы кризисного реагирования организации, что позволит гораздо более оперативно согласовывать и реализовывать меры, направленные на защиту государств-членов и обеспечения их безопасности", - добавил Тасмагамбетов.

Он подчеркнул, что участники встречи достигли взаимопонимания и по другим важным вопросам. Кроме того, стороны приняли решение об утверждении в должности начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова. "В ходе заседания Совета коллективной безопасности президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил приоритеты казахстанского председательства в ОДКБ, направленные в первую очередь на качественное наполнение деятельности по реализации уставных целей организации", - заключил генсек.

Саммит ОДКБ прошел в Минске 23 ноября.