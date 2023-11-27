27 ноября, 09:19

Правительству Австралии порекомендовали ужесточить регулирование цифровых платформ

По данным ACCC, расширяющаяся экспансия Amazon, Apple, Google, Meta и Microsoft на цифровых и медиарынках страны "свидетельствует об острой необходимости реформирования и ужесточения регулирования деятельности этих организаций"

СИДНЕЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Антимонопольный регулятор Австралии порекомендовал правительству страны ужесточить законодательство, регулирующее деятельность социальных сетей и крупнейших цифровых платформ. Соответствующее заявление Австралийской комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) опубликовано на сайте ведомства.

В документе отмечается, что расширяющаяся экспансия компаний Amazon, Apple, Google, Meta (признана в РФ экстремистской) и Microsoft на австралийских цифровых и медиарынках "свидетельствует об острой необходимости реформирования и ужесточения регулирования деятельности этих организаций". "Стратегии этих пяти компаний по расширению своего влияния на повседневную жизнь и быт австралийцев делают более существенными риски и для потребителей, и для здоровой конкуренции. А значительные инвестиции в создание и развитие новых технологий, сделанные цифровыми платформами, оказывают преобразующее влияние на общество и экономику страны", - указала председатель ACCC Джина Касс-Готлиб.

Также в ACCC отметили, что с развитием цифровой экономики и расширением экосистем цифровых платформ "правительство должно создать инструменты регулирования их деятельности для обеспечения эффективной конкуренции". "Следует обновить национальное законодательство о конкуренции и защите прав потребителей, поскольку <…> цифровые платформы предлагают большое количество продуктов и услуг на многих рынках и имеют множество точек соприкосновения с потребителями и предприятиями. Размер и масштабы цифровых платформ сами по себе не вызывают беспокойства, но существует риск того, что их расширение вызвано желанием укрепить или расширить свою рыночную власть", - отмечается в документе. 

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Австралия
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