Посол Японии оценил двустороннее сотрудничество Токио и Ханоя

Вьетнам является важным партнером по работе над реализацией "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", заявил Ямада Такио

ХАНОЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Визит президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонга в Японию свидетельствует о том, что двустороннее сотрудничество между Токио и Ханоем способствует миру и процветанию региона и всего мира. Об этом заявил посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио в интервью Вьетнамскому информационному агентству по случаю официального визита президента СРВ в Японию 27-30 ноября.

"Визит президента Во Ван Тхыонга будет иметь историческое значение и станет одной из самых заметных вех в год празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами", - сказал посол. Он добавил, что отношения между Вьетнамом и Японией активно развиваются в различных областях, включая политику, экономику, культуру, и визит главы вьетнамского государства дает двум сторонам возможность оглянуться на достигнутые успехи в сотрудничестве.

В политическом плане Япония подтверждает, что Вьетнам является важным партнером в реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Япония будет углублять сотрудничество с Вьетнамом для поддержания и укрепления международного порядка, основанного на верховенстве права, сказал посол.

По его словам, для дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических связей Япония продолжит оказывать поддержку японским компаниям в инвестировании во Вьетнам, поскольку его экономика стремительно растет на фоне изменения цепочек поставок.

Дипломат также отметил, что обе страны имеют преимущества в подготовке высококвалифицированных кадров в области информационных технологий и поэтому у них есть большой потенциал для того, чтобы развивать партнерство в сфере инноваций, зеленой и цифровой трансформации.

Как отмечает директор департамента рынков Азии и Африки Министерства промышленности и торговли СРВ Чан Куанг Хюи, Вьетнам и Япония имеют много возможностей для сотрудничества в областях торговли, технологических инноваций, цифровой трансформации и расширения цепочек поставок. Статистика показывает, что двусторонний товарооборот неуклонно растет от года к году - в 2020 году он составлял $40 млрд, в 2021 году - $42,7 млрд, а 2022 году - $47,6 млрд. Япония является третьим по величине иностранным инвестором во Вьетнаме, реализуя здесь 5 227 инвестиционных проектов с общим объемом капитала более $71,4 млрд.