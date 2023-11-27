В НАТО заявили, что США не ожидают решений на первой министерской встрече Совета Украина

Главной темой будет совместная работа в будущем, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Администрация США не ожидает, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса в Брюсселе 28-29 ноября и на первом заседании министров иностранных дел Совета Украина - НАТО будут приняты какие-либо решения, главной темой будет совместная работа в будущем. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на спецбрифинге.

"Министерская встреча будет проходить в течение полутора дней. Формально будет три сессии", - сказал он. Первая будет посвящена следующему саммиту НАТО, который должен состояться в июле 2024 года в Вашингтоне. "Она даст возможность поговорить о будущем", - сказал О'Брайен.

"На другой сессии будут обсуждать Западные Балканы. На третьей сессии обсудят Украину", - добавил О'Брайен. По его словам, на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО "будет возможность начать обсуждение того, о чем будет объявлено на саммите" в Вашингтоне. "Это будет свободная дискуссия", - сказал помощник госсекретаря. "В данный момент мы не ожидаем, что будут приняты решения, - подчеркнул он. - Это будет возможность заострить внимание на вопросах, над которыми мы будем совместно работать в будущем".

О'Брайен отметил, что в третьей сессии примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Это будет первая встреча Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел. На этой сессии будет возможность подтвердить непоколебимую приверженность альянса Украине, поговорить о том, что, вероятно, произойдет в последующие несколько месяцев, начать подготовку к работе, которую мы будем выполнять в течение этого времени", - добавил помощник госсекретаря.

Как сообщила ранее пресс-служба Госдепартамента США, руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен посетит "27-29 ноября Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, в том числе в первом заседании министров иностранных дел Совета Украина - НАТО".