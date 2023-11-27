Депутаты Рады отправятся в США, чтобы убедить конгрессменов продолжить поддержку Украины

По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, часть парламентариев поедут в Вашингтон, остальные отправятся в разные штаты, чтобы общаться с местными конгрессменами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады отправятся на этой неделе в США, чтобы убедить конгрессменов продолжить оказание помощи Украине. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Все "слуги народа" (депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" - прим. ТАСС), знающие английский, собираются в США. Уезжать должны на этой неделе. Часть будет в Вашингтоне. Часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами и убеждать, что необходимо поддерживать Украину", - написал он в Telegram-канале.

Информацию депутата подтвердили украинскому изданию "Страна" несколько украинских парламентариев. При этом издание не уточнило имена депутатов.

Американская администрация направила в октябре в Конгресс США запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Газета Politico ранее распространила письмо лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), в котором было отмечено, что верхняя палата американского законодательного органа проведет голосование по запросу администрации США на выделение финансирования для оказания помощи Украине и Израилю в начале декабря.