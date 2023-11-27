Украина вышла из соглашения стран СНГ о соцгарантиях военным пенсионерам

Киев также вышел из дополнительного протокола к этому соглашению

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения между странами - участницами СНГ о социальных и правовых гарантиях военным пенсионерам и членам их семей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, Украина вышла из дополнительного протокола к этому соглашению, сообщается на сайте президента.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.