Додон считает, что западные партнеры устали от Санду и ее партии

Ситуация меняется и в самом Евросоюзе, отметил бывший президент Молдавии

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Западные послы шокированы действиями президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов республики Игорь Додон, комментируя свои встречи с послами стран ЕС и США, на которых обсуждалось давление на оппозицию и другие злоупотребления властей, которые подвергли критике наблюдатели от ОБСЕ и других международных организаций на прошедших в ноябре местных выборах ОБСЕ.

"Послы молчат, но они в шоке от того, что творят Санду и ПДС. Я им прямо говорю: вы понимаете, что следующая власть оставит все эти новые законы в том же виде, и запятую не поменяет, и тогда 3-4 тыс. людей от ПДС придется сидеть за решеткой? Всей этой комиссии по чрезвычайным ситуациям и остальным, кто выполнял их незаконные поручения. И я спрашиваю послов: что будете делать вы в этой ситуации? Скажете, что это неправильно? Так вы же сами говорили, что с этими законами все хорошо!", - сказал Додон в эфире телеканала Н-4. Он подчеркнул, что "западные партнеры устали от ПДС, от их глупости и от диктаторского режима Майи Санду. Плюс меняется ситуация и в самом ЕС".

В 2022 году в Молдавии начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни. По данным правительства, уровень бедности в стране в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Инфляция за 20 лет превысила 30%, тарифы на газ увеличились в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

В свою очередь Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота. В стране создан центр информационного противодействия "Патриот", закрыты 6 местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других оппозиционных формирований. За день до голосования на прошедших 5 ноября местных выборах Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов оппозиционной партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.