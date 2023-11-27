Польша приостановит пропуск грузовиков через еще один КПП на границе с Украиной

Решение принято из-за ремонтных работ и отключения электричества на польской стороне контрольно-пропускного пункта, сообщила Госпогранслужба Украины

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Польские пограничники на сутки приостановят пропуск грузового автотранспорта через КПП "Угринов-Долгобычев" на границе с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Внимание, временно ограничено оформление грузовиков и автобусов в пункте пропуска "Угринов - Долгобычев", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Приостановка пропуска грузовых автомобилей вводится на сутки ввиду ремонтных работ и отключения электричества на польской стороне КПП. "По информации, поступившей от польских пограничников, 28 ноября 2023 года в пункте пропуска "Долгобычев" из-за ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии", - добавили в украинской погранслужбе.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам. По данным Госпогранслужбы Украины от 24 ноября в очереди на въезд на Украину стояло около 3 700 грузовиков.