Главы МИД НАТО обсудят конфликт в Газе и проведут первое заседание Совета Украина - НАТО

Министры, в частности, намерены согласовать рекомендации по реформам для приема Киева в альянс, сообщил ранее генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Организации Североатлантического договора (НАТО) обсудят на плановой двухдневной встрече в Брюсселе конфликт в Газе, ситуацию на Балканах и поддержку Украины, а также констатируют, что процесс приема Швеции в альянс не завершится в этом году из-за сопротивления Турции. В рамках встречи также пройдет первое заседание Совета Украина - НАТО (СУН) на уровне глав МИД с участием украинского министра Дмитрия Кулебы.

В Брюсселе и Вашингтоне никаких прорывных решений от консультаций не ожидают.

Как сообщил журналистам на пресс-конференции в преддверии встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг, министры намерены согласовать рекомендации по реформам для приема Украины в альянс, подчеркнув, что НАТО таким образом осуществляет принятые на саммите альянса в Вильнюсе решения по членству Украины, и послать сигнал Киеву, что его поддержка со стороны НАТО будет продолжаться.

По его словам, заседание Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД впервые пройдет 29 ноября. "Министр [иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба присоединится к нам на первое заседание Совета Украина - НАТО в среду. Это будет первое заседание СУН на министерском уровне", - отметил он.

Переговоры и территории

Столтенберг отметил, комментируя идеи о возможном отказе Киева от восточных территорий в обмен на членство в НАТО, что Украина должна сама решить, когда начать переговоры о мире с Россией. "Наша задача - помогать Украине освобождать как можно больше территории и получить лучшую позицию к моменту начала переговоров", - добавил он.

Столтенберг также подтвердил, что министрам предстоит сделать неприятные выводы из провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако выразил уверенность, что это не повлияет на поддержку Киева.

"Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию", - заявил он.

Столтенберг утверждал, что индустрия РФ якобы "переведена в военный режим" и "получила значительное число боеприпасов от Северной Кореи". "Это помешало Украине добиться территориальных успехов, на которые мы рассчитывали, - продолжил он. - Но будьте уверены, сигнал от стран НАТО по итогам встречи глав МИД и предстоящего [в 2024 году] саммита НАТО в Вашингтоне будет заключаться в том, что мы стоим на стороне Украины".

Он полагает, что "не в интересах безопасности [НАТО] позволить" России одержать верх в конфликте на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы поставках оружия в Россию из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".

Поставки оружия и технологии

Комментируя обвинения Киева в адрес НАТО в недостаточных поставках высокотехнологичного оружия для успеха, Столтенберг заявил, что Украина получила продвинутые вооружения, включая крылатые ракеты, средства ПВО, а сейчас ведется подготовка к передаче ей самолетов F-16. Он также намекнул, что значительные потери западной техники, по мнению Брюсселя, объясняются неграмотным его применением украинской стороной.

"Еще один момент про технологию. Во-первых, мы поставляем Украине все более и более продвинутые системы. Во-вторых, технологии - это не только вопрос уровня одной конкретной единицы техники, это еще и то, как вы их используете вместе, как вы используете беспилотники, как вы используете кибернетические возможности, как вы комбинируете различные виды оружия и возможности", - сказал он.

При этом он еще раз подчеркнул, что о прекращении помощи речь не идет. По его словам, в настоящее время страны НАТО пытаются придумать для Украины новые возможности комбинированного использования различных видов вооружений против России.

"Страны НАТО также работают над тем, как интегрировать и совместно использовать различные системы вооружений, чтобы они обеспечивали более продвинутые возможности", - сказал он.

Он также приветствовал сделанные в середине ноября объявления Германии и Нидерландов о намерении в сумме поставить Украине в 2024 году вооружений еще на €10 млрд и подчеркнул, что ожидает поддержки и от других стран альянса.

Без сенсаций

Столтенберг сообщил, что по ближневосточному конфликту министры ограничатся заявлениями в поддержку продления гуманитарной паузы в боевых действиях и поиска долгосрочного решения конфликта.

Участники встречи обсудят увеличение своего военного контингента в Косове сверх переброшенной в край примерно 1 тыс. военных НАТО в этом году. Численность сил Североатлантического альянса в Косове с учетом последних подкреплений уже превысила 5,5 тыс. человек.

В администрации США также не ожидают, что на встрече глав МИД стран НАТО и заседании СУН будут приняты какие-либо практические решения, главной темой обсуждения "будет совместная работа в будущем", сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на спецбрифинге. По его словам, по Украине министры, в частности, затронут вопросы, связанные с "поиском ее места в альянсе".

Он отметил, что в ходе трех рабочих сессий США намерены обсудить с коллегами по альянсу подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года, Украину и Западные Балканы.