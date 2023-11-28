Китай заявил о готовности развивать диалог с РФ по укреплению сотрудничества с Африкой

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что республика приветствует увеличение инвестиций со стороны мирового сообщества в африканский регион

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Китай выразил готовность к развитию диалога с Россией по вопросам укрепления сотрудничества с Африкой. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью газете "Известия".

"Мы готовы развивать диалог со всеми сторонами, включая Россию, по вопросам укрепления сотрудничества с Африкой. Кроме того, мы приветствуем увеличение инвестиций со стороны мирового сообщества в африканский регион", - сказал он.

Посол также рассказал, что Китай всегда придавал значение сотрудничеству с Африкой. Он отметил, что для 21 африканской страны уже установлены нулевые пошлины на 98% экспорта в КНР, "что значительно способствует развитию торговли между странами".

"Мы заметили, что Россия в последние годы также придает большое значение сотрудничеству с Африкой", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.